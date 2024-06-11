京都桂窯 伊東桂楽作 炉用　荒磯香合　共箱

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茶道具楽焼荒磯香合桂窯伊東桂楽作炉用楽焼のおメデタイ香合です。結婚式の引き出物でいただいた物のようで、立派な鯛と金彩がお祝いにピッタリな作品です。裏側も凝ってます。【サイズ】約直径7cm高さ約4cm✳︎共箱有り→引き出物だったようで蓋裏に名前が入っていましたが写真のように削ってあります（写真8枚目）実家の棚の整理にて出品します。陶器ですので貫入あります。未使用ですが自宅保管品であることをご理解の上、ご検討いただければと思います。宜しくお願い致します。◉申し訳ございませんが、お値引きは今のところ考えておりません。タイ鯛茶道具茶道種類···茶道具