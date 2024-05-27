ミミッキュ　アセロラ　CSR　ポケモンカード　ポケカ

→#たまさんもんすたぁ一覧ハイクラスパックVMAXクライマックス・ミミッキュVs8b233/184csr・ミミッキュVMAXs8b234/184csr全体的に綺麗ですが、初期傷の横線よく見ると小さな細かい傷あります他状態含め画像をご確認お願い致します※画像に写らない傷もあります美品・完品をお求めの方は購入をお控えください・スリーブに入れ厚紙で固定し、 水濡れ防止をして発送・全てのコメントに対応できませんので、 ご希望に添えるコメントのみ返信します・相場によって価格が変動します・中古品につき返品交換不可・即購入優先他でも出品しているのでキャンセルや出品を取り消す場合があります。ご了承下さい。ポケモンセンターポケモンカードポケモンカードゲームポケカポケセンコレクション旧裏劇レアセットまとめサプライプロモーションカードプロモVスターシャイニースターVVSTARユニバースハイクラスパックトリプレットビート強化拡張パック白熱のアルカナ漆黒のガイスト白銀のランスクレイバーストスペースジャグラータイムゲイザースターバーススカーレットexバイオレットexクレイバーストスノーハザード151黒煙の支配者レイジングサーフ



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