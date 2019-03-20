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【良品】YAMAHA ヤマハ ドラム トレーニングパッド TS12S
商品番号 W88034881262
商品名

【良品】YAMAHA ヤマハ ドラム トレーニングパッド TS12S
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●状態について●自宅保管品で丁寧に保管しておりました(^^)v●付属品について●本体のみ●商品について●ヤマハのトレーニングパッドです。型番はTS12Sです。●即購入歓迎●●その他●ペット・喫煙者おりません。除菌済みです。送料無料、匿名配送で発送致します。防水梱包をして発送致します。TS12SYAMAHA#YAMAHA#TS12S#ドラム種類···その他アクセサリー・パーツ···その他
http://narcologia.ru/goods/Persia500188.html
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