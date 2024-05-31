ギラティナVSTAR UR

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商品詳細
Vスターユニバース ギラティナvstarURパック開封後すぐにスリーブに入れ保管しております。素人保管のため神経質な方はご購入をお控えください。濡れ・折れ対策をし、メルカリ便で発送します。上記、ご理解いただける方のみご購入お願いします。ボックスパックシングル···シングルレアリティ···URサプライ···デッキシールド(スリーブ)
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