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- 121 未使用 額縁 絵寸300×440 額寸500×370 賞状判 木製 金
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商品詳細
断捨離中 大きめアンティークフレームです。賞状判サイズ茶色30000A型高級感漂う木製の額縁です。賞状や資格証を飾るのにいかがでしょうか。金枠が施されており、とても華やかです。使用はしておりませんが、1年ほど室内でカバーをかけて保存しておりました。目立った傷、汚れ等はございません。未使用品になります。昭和レトロ/レトロ/ヴィンテージ/雑貨/カフェ/インテリア/蚤の市/コンランショップ/アンティーク/骨董/古道具/伝統工芸/コンランショップ/アッシュペーフランス/暮らし/暮しの手帖パズル額 日本画 水彩画 風景画 自然 写真額の素材···木製フレーム表面カバーの素材···アクリル向き···縦横兼用用途···写真、書道・水墨画、ポスター、絵画
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http://narcologia.ru/goods/evaporation924624.html
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