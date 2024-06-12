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121 未使用　額縁　絵寸300×440　額寸500×370 賞状判　木製　金
商品番号 E39756600610
商品名

121 未使用　額縁　絵寸300×440　額寸500×370 賞状判　木製　金
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中　大きめアンティークフレームです。賞状判サイズ茶色30000A型高級感漂う木製の額縁です。賞状や資格証を飾るのにいかがでしょうか。金枠が施されており、とても華やかです。使用はしておりませんが、1年ほど室内でカバーをかけて保存しておりました。目立った傷、汚れ等はございません。未使用品になります。昭和レトロ/レトロ/ヴィンテージ/雑貨/カフェ/インテリア/蚤の市/コンランショップ/アンティーク/骨董/古道具/伝統工芸/コンランショップ/アッシュペーフランス/暮らし/暮しの手帖パズル額　日本画　水彩画　風景画　自然　写真額の素材···木製フレーム表面カバーの素材···アクリル向き···縦横兼用用途···写真、書道・水墨画、ポスター、絵画
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