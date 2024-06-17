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ヤマハ テナーサックス ネック TE1RP
商品番号 F96038957745
商品名

ヤマハ テナーサックス ネック TE1RP
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスヤマハテナーサクソフォン用ネックTE1のロジウムメッキ仕上げです。ネックのキーはラッカー仕上げです。中古では出回らない上にメッキ代だけでも非常に高価になりますのでほしい方はお早めに。クリアなサウンドと遠鳴りが特徴です。T20に合わせてコルクを短くしたので少し汚れが見える部分がありますが通常の長さで巻き直すと隠れます。
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