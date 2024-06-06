【2018体限定】大谷翔平PLAYER BOBBLE ボブルヘッド

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2023年、MLBのア・リーグMVP最有力候補の大谷翔平選手のPLAYERBOBBLE。2018体限定で、日本にほぼ出回っていない商品になります。当方が個人的にアメリカで購入したものになります。ボブルヘッドもメーカーがいくつかありますが、FOCO社製は出来がよく人気です。一度、商品は中身確認と写真撮影のため開封しましたが、すぐにしまいました。商品自体は新品同様ですが、箱はややダメージがありますので、ご了承下さい。写真でご確認をお願い申し上げます。海外製品のため、神経質な方の購入はお断りします。ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。大谷翔平の海外限定の激レア商品。ファンにとってはお宝になること間違いなしの数量限定ボブルヘッドです。#大谷翔平#マイクトラウト#エンゼルス#ボブルヘッド#フィギュア#MLB#フィギュア