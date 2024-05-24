ジラーチ アメイジングスター　ゆめのおつげ　PSA10

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自身で直接PSA鑑定に出したワンオーナー品です。返却後すぐにPSA専用スリーブに入れて保管しております。PSAケースに入ったまま発送致します。PSA10評価でも小さなキズや凹み・ホロかけ・白欠け・横線・製造線等ある場合がございます。又、ケースにも初期傷などある場合がございます。画像ご確認の上ご購入してください。すり替え防止の為、返品、返金、キャンセルは不可とさせていただきますのであらかじめ、ご了承の上ご理解頂ける方のみお買い求め頂きますようお願い致します。迅速丁寧な対応を心がけますのでどうぞ宜しくお願いいたしますボックスパックシングル...シングル【S3a050/076A】ジラーチ[伝説の鼓動]PSA10ブランド：Pokemonボックスパックシングル...シングル