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マーベルレジェンド 4体セット
商品番号 W97287238516
商品名

マーベルレジェンド 4体セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア素材···PVCスケール···1/12付属品は画像にあるものが全てです。パトリオットはガンが一つ欠しています。質問お待ちしております。
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