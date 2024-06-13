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御道具師 一方作 老松長煙草盆 九如堂一茶花押 莨盆 透彫り『紅葉桜文』 共箱
商品番号 E62716369657
商品名

御道具師 一方作 老松長煙草盆 九如堂一茶花押 莨盆 透彫り『紅葉桜文』 共箱
ブランド名 Espare
特別価格 税込 10,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御道具師一方作老松長煙草盆九如堂一茶花押莨盆透彫り『紅葉桜文』美しい木目共箱★時代物★4D1228サイズ(約):長さ33㎝、幅18㎝、高さ9㎝、重さ522g
http://narcologia.ru/goods/secretarial792316.html
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