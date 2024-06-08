鉦 品 チャンチキ コンチキ

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商品詳細
鉦サイズ狭い所18.5cm広い所21cm厚み5cm重さ2585グラム吊り下げ用の紐付き20年以上たちます。倉庫にて保管してありました。内側に刻印あり(5枚目写真参考)ワレなどはみあたりませんが、かなりの使用感があり、キズ、スレ、へこみ、サビなどがあり、耳の裏は削り跡あり。写真にてご確認の上ご購入をお考え下さい。トラブル等避ける為、購入後の返品、クレームは受け付けません。ご理解の程よろしくお願い致します。#鉦#チャッパ#ジャンガラ#手拍子#和楽器#和太鼓#当たり鉦#摺り鉦#伏せ鉦#鉦吾#チャンチキ
http://narcologia.ru/goods/monophonic184912.html
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