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中国宋時代青磁茶碗
商品番号 H90907734950
商品名

中国宋時代青磁茶碗
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 4,797 円
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商品詳細

サイズは約φ12✖️7センチ中国宋時代青磁茶碗でございます。ご検討の程宜しくお願い致します。
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