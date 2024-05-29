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★美品★スターミーV CSR
商品番号 N51308827261
商品名

★美品★スターミーV CSR
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,555 円
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商品詳細

美品ですがトラブル防止のため写真にて状態ご確認の上、ご購入お願い致しますプレイ用でお願いいたします＊素人保管・鑑定ですのでカードの状態に繊細な方、神経質な方、完美品ご希望の方のご購入はお控え下さいすり替え防止の為、商品到着後の返品はご遠慮ください硬質ケースにいれてメルカリ便にて発送させていただきますポケモンカードポケカ151
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