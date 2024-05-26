

GOTOH SG381-MGT-07-L6 ピックアップまとめ2つ - エレキギター



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GOTOHロックペグSG381MGT07L6Chromeです。つけていたテレキャスターを純正のペグに戻して売却したため、写真のペグをお譲りします。比較的綺麗な状態です。箱も残してあります。ノークレームノーリターンでお願いします。■タイプ：ギター用ロックペグ■軸オプション：MG-Tマグナムトラッド■ペグボタン：07■ヘッドストック穴：10mm■ギア比：1:16■付属品：ワッシャー、ナット、木ネジ■カラー：ブラックタイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...Stratocasterボディタイプ...ソリッドアクセサリー・パーツ...ペグ