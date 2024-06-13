スズキバイオリン No.300 1/4 分数バイオリン1989年製※最終価格です

SUZUKI／スズキ バイオリンNo.3001/4分数バイオリン1989年製ブランド：鈴木バイオリン（suzukiviolin）銘柄 ：No.300サイズ：1/4年式 ：1989年サイズ目安:身長115〜125cm○商品状態子どもが実際に使い、サイズアウトしたものです。当時は明るい音色だと先生に言っていただきましたが、楽器に詳しくないので細部のチェック、音出しの確認などはしておりません。お問い合わせも、お答え致しかねますのでご了承ください。撮影時の光の関係で、実物と画像とでは若干色が異なる場合があります。中古品のため使用感(細かいキズやヨゴレ)があります。弦や弓毛の張替えはいたしません。現状渡しにてご理解頂ける方のご購入をお願いします。○付属品弓、ハードケース、肩あて中古で使用感があります。おまけとしてお考えください。○発送本体を入れたケースにプチプチ等で丁寧に梱包してお届けします。#分数バイオリン#1/4#スズキバイオリン種類···バイオリンレベル···初心者



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