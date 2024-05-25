ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ブラックドラゴン など

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商品詳細
【週末特価】◎商品内容ドラゴンクエストメタリックモンスターズギャラリー・ブラックドラゴン1個・ダースドラゴン1個新品未開封品。バラ売りは不可です。ブラックドラゴンの外箱やダースドラゴンの包みはあくまで梱包材ですので、スレやキズなどはご容赦ください。購入時からのものです。梱包はポリエチレン袋→プチプチ→ダンボールです。発送はらくらくメルカリ便の宅急便です。よろしくお願いいたします。#ドラゴンクエスト#ドラクエ#限定
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