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トランペット　マウスピース　ハイトーン　5c BESTBRASS チタン
商品番号 V58436192385
商品名

トランペット　マウスピース　ハイトーン　5c BESTBRASS チタン
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースBESTBRASS.グルーヴのチタンマウスピースです。ハイトーンが出しやすいです。私には合わなかったので出品します。定価2万3千円ほどです。バックの5cに近いです。ご理解いただける方のみご購入下さい。値引き対応します。
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