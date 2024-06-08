トランペット　マウスピース　ハイトーン　5c BESTBRASS チタン

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商品詳細
種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースBESTBRASS.グルーヴのチタンマウスピースです。ハイトーンが出しやすいです。私には合わなかったので出品します。定価2万3千円ほどです。バックの5cに近いです。ご理解いただける方のみご購入下さい。値引き対応します。
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