エリオスR　キースまとめ売り　レアあり

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商品詳細
エリオスライジングヒーローズエリオスR エリオス キースぱしゃこれ 缶バッジ ポートレートアクリルカード ラミカ ブロマイドビジュアルカード※３枚目のラミカにゴミが付着し、そのままラミネート加工されているので拭き取りようがありません、気泡も全体的に多いです。他にも小さな傷など見落としがあるかもしれません、気になる方は購入を控えてください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln66602.html
http://narcologia.ru/goods/stair276700.html
http://narcologia.ru/goods/moped659068.html
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