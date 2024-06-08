エリオスR　キースまとめ売り　レアあり

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エリオスライジングヒーローズエリオスR エリオス キースぱしゃこれ 缶バッジ ポートレートアクリルカード ラミカ ブロマイドビジュアルカード※３枚目のラミカにゴミが付着し、そのままラミネート加工されているので拭き取りようがありません、気泡も全体的に多いです。他にも小さな傷など見落としがあるかもしれません、気になる方は購入を控えてください。