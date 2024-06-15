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◆唐木　新型松彫　黒檀　平卓　花台盆栽台　香炉台◆1.8尺
商品番号 K54203874198
商品名

◆唐木　新型松彫　黒檀　平卓　花台盆栽台　香炉台◆1.8尺
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...木彫主題...その他数あるオークションの中から、ご覧頂有り難うございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。どうぞ宜しくお願い致します。(^-^*)※送料は沖縄・離島・北海道は着払いでお願い致します。■■商品説明■■唐木　平卓　花台盆栽台　香炉台　新型松彫　黒檀1.8尺◆状態新品です。元箱あります。※新品とはいえ一度人の手に渡ったものです。細かいことが気になる神経質な方はご遠慮くださいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/recuperation857221.html
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