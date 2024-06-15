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- ◆唐木 新型松彫 黒檀 平卓 花台盆栽台 香炉台◆1.8尺
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商品詳細
素材...木彫主題...その他数あるオークションの中から、ご覧頂有り難うございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。どうぞ宜しくお願い致します。(^-^*)※送料は沖縄・離島・北海道は着払いでお願い致します。■■商品説明■■唐木 平卓 花台盆栽台 香炉台 新型松彫 黒檀1.8尺◆状態新品です。元箱あります。※新品とはいえ一度人の手に渡ったものです。細かいことが気になる神経質な方はご遠慮くださいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/recuperation857221.html
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