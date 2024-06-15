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【YAMAHA】　ギターアンプ　ＶＸ25　ヤマハ
商品番号 D29043833022
商品名

【YAMAHA】　ギターアンプ　ＶＸ25　ヤマハ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレキを購入したときに中古で9000円くらいで購入しましたが。ギターを引く時間が無いため出品いたします。素人なので機材についてはよくわかりませんが、各部動作は問題無さそうです。カバー付き。キレイな状態だと思います(^_^)#エレキギター　#アンプ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly497484.html
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