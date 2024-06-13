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シロナの覇気　sar
商品番号 M48174852166
商品名

シロナの覇気　sar
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,315 円
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商品詳細

素人目では綺麗な状態となっておりますが初期傷などを気にされる方はお控えください。トラブル防止のためプレイ用でお願い致します。スリーブ、ローダー、ローダー保護用ビニールに入れて保管ローダーは付属しません。即購入ok値下げ、バラ売り不可。値下げ、バラ売りのコメントは申し訳ありませんが返信せずに削除させていただきます。
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