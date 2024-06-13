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- 二代目 宇野宗甕 香合 そら豆 未使用
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商品詳細
二代目宇野宗甕そら豆香合です。未使用で、大きな傷や汚れは見当たりません。【付属品】・香合本体・箱・添え書き・緩衝布【サイズ】香合本体横…5cm縦…3.5cm高さ…2.5cm箱横…6cm縦…7cm高さ…5.5cm何かご質問あればお尋ねください。茶道具陶芸陶器京焼清水焼香道具
http://narcologia.ru/goods/competitive703181.html
http://narcologia.ru/goods/procurement676833.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming411592.html
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