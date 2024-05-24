椅子のみ　YAMAHAクラビノーバ

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商品詳細
種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子座面の大きさ:約30cm×50cm座面の高さ:約42cm～50cm約7.7kg黒 ブラック二十年ほど前に購入し、十年程前から使用せず、納戸に入れてありました。中古品ですので、気になる方は入札をお控えください。値下げ交渉はいたしません。申し訳ございません。足を外して発送いたします組み立てて、使用ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement592433.html
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