FANTASTIC9 Blu-ray 初回限定

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ディスクはBlu-rayです。何回か再生しましたが、映像が乱れたりすることはありませんでした。袋を何度か開けているため、粘着が弱まっていたり、5枚目の画像にもあるように少し折れ目がついてしまったりしています。中身に関しては、目立った汚れや傷はありません。素人が保管しているので神経質の方はお控えください。ファン卒の為、出品致します。⭐️品番:RZCD-77073/B/C即購入⭕️FANTASTICS世界・佐藤大樹・澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人