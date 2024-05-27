聖観音菩薩立像 観世音菩薩 2寸 厨子入り ◆白檀 木彫 仏像

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白檀の木彫りの仏像- 白檀の木彫りの仏像-



仏像【白檀のような高級材：薄香茶木檀 水晶眼入り截金仏像：聖観世音 ... 仏像【白檀のような高級材：薄香茶木檀 水晶眼入り截金仏像：聖観世音 ...



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観音菩薩立像#177 観世音菩薩 聖観音 3寸◇白檀 木彫 仏像 当店だけの ... 観音菩薩立像#177 観世音菩薩 聖観音 3寸◇白檀 木彫 仏像 当店だけの ...



地蔵菩薩立像【極小】#1 厨子入り ◇白檀 木彫 仏像 売上No.1 www ... 地蔵菩薩立像【極小】#1 厨子入り ◇白檀 木彫 仏像 売上No.1 www ...



観音菩薩立像#053 観世音菩薩 聖観音 3.5寸◇白檀 木彫 仏像- 観音菩薩立像#053 観世音菩薩 聖観音 3.5寸◇白檀 木彫 仏像-



観音菩薩立像#042 観世音菩薩 聖観音 4寸#2 ◇白檀 木彫 仏像- 観音菩薩立像#042 観世音菩薩 聖観音 4寸#2 ◇白檀 木彫 仏像-



観音菩薩坐像 観世音菩薩 聖観音【大】 ◇白檀 木彫 仏像 - 彫刻 ... 観音菩薩坐像 観世音菩薩 聖観音【大】 ◇白檀 木彫 仏像 - 彫刻 ...



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日蓮聖人坐像 2寸#2 ◇白檀 木彫 仏像 | horsemoveis.com.br 日蓮聖人坐像 2寸#2 ◇白檀 木彫 仏像 | horsemoveis.com.br

mercari出品#00150木彫の仏像「観音菩薩(かんのんぼさつ)」立像別名「観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)」「聖観音(しょうかんのん)」ビャクダン材製。左手にハスの蕾を持ち、穏やかに微笑し立つお姿です。台座は、円形框台の上に反花(かえりばな)等何層か重なった上にハスの花をかたどった蓮台(れんだい)が乗ります。光背は、宝珠光で、ハスの花や雲や光を浮き彫りしています。台座や持物含め、全H13.2cm、W4.5cm、奥行4.5cmです。屋根がついた四角柱形の厨子に入っています。厨子の正面は観音開きの扉になっています。厨子の扉を閉めた状態で、全H18.2cm、W9.2cm、奥行8.0cmです。厨子の扉を左右に全開すると、W13.4cmとなります。※厨子不要の場合は1割お値引きしますので、 ご購入前にコメントをください。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。◇梱包資材は、リユース品を使用します。