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SALE《 チベット密教　1点物 》 24金張　ガネーシャ　歓喜天　蓮台付　54
商品番号 M14132445326
商品名

SALE《 チベット密教　1点物 》 24金張　ガネーシャ　歓喜天　蓮台付　54
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 24,745 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❗️格安❗️チベット密教　仏教　密教新品　1点物　当店オリジナル　レアガネーシャ　歓喜仏　聖天　仏像　秘仏　ヤブユム　シャクティ銅に24金張り　鍍金本体・・・高さ　約12.5センチ　　重量　約1220g蓮台　蓮華座・・・高さ　約2.5センチ　直径　約15センチ　重量　約441g御守り　守護神金運　開運　恋愛運曼荼羅　マンダラ　梵字　六字真言　オム　マニ　ペ　メ　フム　ブッダ　仏陀ヨガ　瞑想　浄化　ヒーリング　リラクゼーション　セラピー　マントラ　歓喜天ヘルスケア　お守り　結界　釈迦　幸運　高野山　空海　弘法大師比叡山　最澄　寺院　仏閣　プロ用擦り傷等がある場合がございますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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