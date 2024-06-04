激レア限定FUNKO POP! 神話シリーズ ビッグフット ブラックライト限定 ...

激レア限定FUNKOPOP!神話シリーズ ビッグフット ブラックライト限定をご覧いただきありがとうございます。こちらはキャラクターグッズです。入手困難な日本未発売のFunko本社限定のレアアイテムです。ブラックライトで発光するシリーズになっております。新品未開封です。神経質な方はご遠慮下さい！他にも大量にFunkoPOP!を出品しております。キャラクターシリーズは下記よりチェック下さい。#カリーシキャラクターFunko#カリーシ夏の大セール#FUNKOPOP#McDonald#ドナルド#キャプテンクローク#マックbigfootファンコ POPご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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