アーテミス アガリクス I/S 中粒

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商品詳細
アガリクス・EF-2001・グルコサミン・コンドロイチン・サーモンオイル配合犬が本来持っている免疫力・自己治癒力を大切に考えたプレミアムフードです。話題のアガリクス茸を配合。食生活からも愛犬の健康を考えている方にお薦めの逸品です。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···3〜3.9kg
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