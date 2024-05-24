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ゼンスイ　ナノレビル 1200　水槽　LEDライト　120cm用　淡水魚　海水魚
商品番号 P69047453266
商品名

ゼンスイ　ナノレビル 1200　水槽　LEDライト　120cm用　淡水魚　海水魚
ブランド名 ゼンスイ
特別価格 税込 12,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水槽用　LEDライト---------------------------------------------メーカー　ゼンスイ商品名　　ナノレビル1200ホワイト定　価　　¥38000-対応水槽　120〜180cmこちら水草育成に特化したLEDライトになります。照明が広がる構造の為、水槽全体を明るく照らしてくれます。LEDの数も他と比べると多い為、非常に明るいです光を必要とするイソギンチャク、ソフトコーラル、ハードコーラルにもご利用いただけます。水草水槽をする予定で購入しましたが、結局しなかった為、売ります。通電確認の為、開封だけしてます。---------------------------------------------　　　★送料無料　　　★翌日以内発送　　　★即購入OK---------------------------------------------#アクアリウム　#マリンアクアリウム　#ペット#魚　#水槽　#ガラス水槽　#オーバーフロー水槽#水族館　#趣味　#淡水魚　#海水魚　#ライト#60cm水槽　#90cm水槽　#120cm水槽#クラゲ水槽　#メダカ水槽　#メダカ　#金魚#屋台　#お祭り　#ネットショッピング　#フリマ#メルカリ　#ゼンスイ　#コトブキ　#水草#アクアマリン　#ボルクス　#プロテインスキマー#海道河童　#海道達磨　#濾過槽　#サンプ水槽#オブジェ　#インテリア0917
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