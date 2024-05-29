ビーズ・シースル・ブラウス・sizeM・新品・未使用品・イタリア製

Madein…イタリア製pinkビーズ刺繍ブラウス着丈…70cm身幅…55cmsize…M・size新品・未使用品です。シースル刺繍で着用時に写るので…tagsをはずして居ますのでご了承下さいませお洒落で流行りのpinkファッション…高級ブティックで購入致しました。大切に保管してましたが整理整頓してsizeもあわなくなり出品致しました。✨高級ブティック・ブランド❥❦ 購入価格…28000円でした。カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄素材···シルク季節感···春、夏、秋



古着 ビーズ刺繍 長袖 シースルー ブラウス レディースS /eaa288933 | フリマアプリ ラクマ



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A.P.C 川口春奈着用花柄ブラウス アーペーセー 品質満点！



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