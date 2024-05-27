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レディース服 M~L まとめ売り トップス ワンピース コート 15枚セット
商品番号 L39433445034
商品名

レディース服 M~L まとめ売り トップス ワンピース コート 15枚セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,369 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管品になります。目立った汚れや破損はありませんが、4、5回着用後洗濯をしてクローゼットで保管していました。気になる方は購入をお控えください。サイズM~フリーサイズ匿名配送のらくらくメルカリ便で1日〜2日以内に発送します。他に出品している[レディース服M~Lまとめ売りスカートハーフパンツ10枚セット]と同時購入で3700＋3300=7000円を5500円に割引します。その際は購入前にコメントからお知らせください！他商品との同時購入でも割引できますのでお気軽にコメント下さい。その他衣類の出品はこちら↓#瑠璃の衣類出品
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