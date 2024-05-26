美品 ネストローブ リネンギャザーネックブラウス

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着用回数は1～2回程度のリネンブラウスです。前後襟元にはギャザー、脇下には切り替えのマチがあり着用すると裾にむかってフレアが入ります。普通地くらいの厚みでこれからの季節はもちろん羽織としても。目立ったキズ、ほつれなどは見当たりませんでしたが、素人検品なので見落としがあるかもしれません。わずかな事でも気になる場合はご購入はお控え下さい。中古品にご理解頂ける方のみ、お願い致します。小さくたたんで発送致しますので畳み皺はご了承ください。＊らくらくメルカリ便からゆうパケットポストに変更するかもしれませんのでご了承ください麻100%color白黒ギンガムチェック胸幅70着丈65(後ろ襟付け根から裾まで)袖丈47裾幅100(フレアを伸ばした状態の寸法)平置き計測素人計測のため、多少の誤差はご了承ください袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···リネン(麻)