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チェスティ 半袖カットソー フレンチスリーブ ビジュー 紺 １ C5284
商品番号 A86989401363
商品名

チェスティ 半袖カットソー フレンチスリーブ ビジュー 紺 １ C5284
ブランド名 チェスティ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Chestyフリルシフォンパールネイビー商品の状態:【1】ランクです。【新】新品または新品同様に近いもの。【1】多少の使用感はあるが、状態の良い美USED。【2】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。【3】使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【4】使用感とダメージが大幅にあるもの。【R】デッドストックor激レア。–状態説明-中古ですが比較的良好な状態となります。※あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます、完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(__)mサイズ実寸平置き着丈59/肩幅32/身幅43/袖丈14/裄丈（㎝）ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。素材：画像を参考にしてください。生産国：画像を参考にしてください。#YSALL※
http://narcologia.ru/goods/recuperation185221.html
http://narcologia.ru/goods/approximate816920.html
http://narcologia.ru/goods/perforce590765.html

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