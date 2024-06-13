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新品 MUNSING WEAR マンシングウェア ゴルフウェア ポロシャツ 長袖
商品番号 O45059297283
商品名

新品 MUNSING WEAR マンシングウェア ゴルフウェア ポロシャツ 長袖
ブランド名 マンシングウェア
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MUNSINGWEARマンシングウェアゴルフウェアポロシャツ柄・デザイン···無地カラー···イエロー袖丈···長袖サイズLL肩幅約47cm身幅約56cm袖丈約56cm着丈約67cm素人採寸の為、誤差はご了承下さい。【商品の状態】希少なタグ付き新品未使用品です。末長くご着用いただけます。#kzyのアパレル、古着はこちら【その他】・折りたたんで発送します。・らくらくメルカリ便使用ですので匿名発送可能です。・即購入歓迎いたします。・あくまで一度人の手に渡ったものです。ご理解のある方のみご購入をお願いします。
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