X1812 シャネル ココマーク プッシュロック レザー ミニウエストポーチ

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ブランド：シャネル商品：ココマークプッシュロックレザーミニウエストポーチ原産国：イタリアカラー（系）：ダークブラウン×ゴールド金具素材/ライン：レザー/マトラッセサイズ（約）：W13.5xH11.0xD2.5(cm)ベルト（約）：70.0～78.0cm(4穴/3cm間隔/調整可能/追加穴1箇所有)付属品：---ランク：外側A-AB（プッシュロック破損C）内側A-AB（生地内の劣化B-C）外側：レザー部分に少々のスレやシワ、ベルトの留め金具に変色が見受けられます。開閉ホックが破損しております。内側：少々のスレやシワがあり、素材の劣化により生地内のスポンジが割れています。‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。