IENA【TRADITIONAL WEATHERWEAR】ロングシャツワンピース

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商品詳細
◼サイズ：フリー◼カラー：グリーン※2回着用、洗濯済※洗濯ジワあり【2020SS】IENA【TRADITIONALWEATHERWEAR(トラディショナルウェザーウェア)/U.K.】MACKINTOSHがプロデュースする英国の伝統的なスタイルを再解釈したカジュアルウェアブランド。英国の伝統と今の気分を感じさせるコレクションが魅力です。#ベイクルーズ#イエナ#イエナラブークル#ヴェルメイユパーイエナ#ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダードレリューム#ジャーナルスタンダードラックス#スピックアンドスパン#フレームワーク#アーバンリサーチ#ユナイテッドアローズ#ビューティーアンドユース#シップス#ルクールブラン#プラージュ#スローブイエナ
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