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IENA【TRADITIONAL WEATHERWEAR】ロングシャツワンピース
商品番号 D12010461250
商品名

IENA【TRADITIONAL WEATHERWEAR】ロングシャツワンピース
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼サイズ：フリー◼カラー：グリーン※2回着用、洗濯済※洗濯ジワあり【2020SS】IENA【TRADITIONALWEATHERWEAR(トラディショナルウェザーウェア)/U.K.】MACKINTOSHがプロデュースする英国の伝統的なスタイルを再解釈したカジュアルウェアブランド。英国の伝統と今の気分を感じさせるコレクションが魅力です。#ベイクルーズ#イエナ#イエナラブークル#ヴェルメイユパーイエナ#ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダードレリューム#ジャーナルスタンダードラックス#スピックアンドスパン#フレームワーク#アーバンリサーチ#ユナイテッドアローズ#ビューティーアンドユース#シップス#ルクールブラン#プラージュ#スローブイエナ
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