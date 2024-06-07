ナチュラルビューティーベーシック バンドカラーウエストシャーリングワンピース

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商品詳細
【Oggi掲載】バンドカラーウエストシャーリングワンピース定価 ¥12,430（税込）新品タグ付きサイズ：M[design\u0026styling]\u2028夏のお出かけシーンにもおすすめのワンピース。シンプルなバンドカラーに、肩には、タックとギャザーを施し、程よいボリュームをプラスすることで、気になる二の腕を華奢に見せてくれます。ウエストのフリルとシャーリングを組み合わせたベルトデザインは、華やかさがありながら、締め付け感がなく、上品さとリラックス感を兼ね備えた1枚です。\u2028ボタンは途中まで開けられます。フロントボタンで着脱。
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