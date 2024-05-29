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新品　レザー　ミニ　フラップ　カゴバッグ
商品番号 U78732866003
商品名

新品　レザー　ミニ　フラップ　カゴバッグ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然素材のカゴバッグです。バッグが増えた為出品します。サイズ‥約高さ16×幅25×マチ12cm定価12000円＋税素材‥牛革、アバカカラー···ブラウン　茶※cotto、SEA(シー)ではありません。※らくらくメルカリ便に変更する場合もございます。
http://narcologia.ru/goods/navigate628830.html
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