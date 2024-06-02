MARK BY MARK JACOBS 2wayバッグ

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商品詳細
MARKBYMARKJACOBSTOOHOTTOOHANDLEサッチェルカラー、オレンジハンドバックとしてもショルダーバッグとしても使える2wayバックイタリアンカウレザーでとても柔らかく綺麗なシボが特徴的で、傷や汚れが目立ちにくいです。ファスナーでの開閉となるので荷物が飛び出す心配もありません。内ポケット3つついてます。マチも約12センチ程あり長財布も余裕を持って入ります。
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