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MARK BY MARK JACOBS 2wayバッグ
商品番号 D18835480675
商品名

MARK BY MARK JACOBS 2wayバッグ
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARKBYMARKJACOBSTOOHOTTOOHANDLEサッチェルカラー、オレンジハンドバックとしてもショルダーバッグとしても使える2wayバックイタリアンカウレザーでとても柔らかく綺麗なシボが特徴的で、傷や汚れが目立ちにくいです。ファスナーでの開閉となるので荷物が飛び出す心配もありません。内ポケット3つついてます。マチも約12センチ程あり長財布も余裕を持って入ります。
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