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専用品 WAKO 銀座和光 リザード革 ブラック ゴールド金具 ハンドバッグ
商品番号 T77591186770
商品名

専用品 WAKO 銀座和光 リザード革 ブラック ゴールド金具 ハンドバッグ
ブランド名 ワコウ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎専用品WAKOワコウ銀座和光フォーマル黒ブラックゴールド金具リザード革レザーハンドバッグトートバッグ⭐︎ブランドWAKO/銀座和光⭐︎サイズ横幅28cm高さ18cmマチ9cm持ち手内周26cmA4収納不可⭐︎状態目立った汚れや傷はなく綺麗な状態ですのでまだまだお使い頂けます♪⭐︎カラーブラック黒⭐︎素材リザード革ゴールド金具⭐︎購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)⭐︎配送丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。他にもバッグや財布など沢山出品しています♫↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓#ロイヤルブランド0711
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