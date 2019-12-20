solov ブラウス

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商品詳細
solovの大きな襟が特徴のブラウスです。当方、身長157cmでお尻がすっぽり隠れるくらいの長さになります。1度のみの着用です。丁寧に扱っておりましたので、目立つ汚れ等なく美品です。solovソロヴブラウスシャツホワイト白
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