バンヤードストーム　コットンレースブラウス

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バンヤードストーム人気のコットンレースブラウスです。とても可愛いのですが、着こなせなかったため泣く泣く出品させていただきます…1回のみ短時間着用、ホームクリーニング済みです。カラー：ホワイトサイズ：0バンヤードストームらしいペプラムシルエットのTブラウス。コンパクトな袖にはタックが入っていて立体感のあるデザイン。ーーー【スタイリング】デニム合わせでカジュアルにコーディネートしてみてください。ボトムのシルエットもカラーも選ばない、スタイリングしやすいアイテムです。【素材感】綿ローンにカットワーク刺繍を施した素材幾何学風の柄が甘すぎない印象折り畳んでの発送になりますので、たたみ皺はご容赦ください。また、梱包の都合上、らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便へ変更する場合があります。