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パラスパレス クラシックボディ ブラウス ブルー系2枚組 綿100
商品番号 U10615064077
商品名

パラスパレス クラシックボディ ブラウス ブルー系2枚組 綿100
ブランド名 パラスパレス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パラスパレスクラシックボディブラウスブルー系2枚組綿100濃いブルー新品未使用薄いブルー1回着用ところどころオシャレです。気に入って購入したものの、着る機会がないので出品します。定価¥11000程×2枚素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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