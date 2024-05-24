パラスパレス クラシックボディ ブラウス ブルー系2枚組 綿100

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パラスパレスクラシックボディブラウスブルー系2枚組綿100濃いブルー新品未使用薄いブルー1回着用ところどころオシャレです。気に入って購入したものの、着る機会がないので出品します。定価¥11000程×2枚素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏