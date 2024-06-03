Y2Kロックギャル moussy パンキッシュ裏刷り英字グラフィックラグラン



2023年最新】ロックパンキッシュの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ロックパンキッシュの人気アイテム - メルカリ



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閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2K渋谷モードロックギャル古着 moussyマウジー パンキッシュ 裏刷り英字グラフィック ラグランTシャツです。色✔️グレー×黒サイズ✔2実寸サイズ✔総丈64ｃｍ身幅49ｃｍネックリブ横から袖口45ｃｍユーズドで、色褪せ、袖に白っぽい汚れ、後ろ見頃下部に汚れ、前見頃下部に小穴数点、毛羽立ちなどの使用感がございますが全体的に古着らしい味のある一枚です。即購入OKです！管理番号：M14201（ネ）