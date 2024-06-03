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ラルフローレンゴルフ ピンクストライプシャツ
商品番号 N51884380995
商品名

ラルフローレンゴルフ ピンクストライプシャツ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンゴルフピンクのストライプシャツサイズ8M相当です。あまり着用していないので、とても綺麗な状態です。ラルフローレンゴルフですが、通常の普段着として着用できるデザインです。テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル色···ピンク袖丈···長袖素材···コットン(綿)柄・デザイン···ストライプ
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