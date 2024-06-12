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Joie ジョア　シルクブラウス　xs
商品番号 A44548424840
商品名

Joie ジョア　シルクブラウス　xs
ブランド名 ジョア
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...シルクJoieジョア　シルクブラウス　xs日本サイズS、Mの方でもいいとおもいます。私もサイズSかMの体型ですが、それでも余裕があります。デザインがとても綺麗。数年前に買い2回ほど着用、デラックスクリーニングをして保管していました。イギリスで３−４万ほどしました。他にも　ペイジ　ガニー　イザベルマラント　トゥモローランド　ジョンマスターオーガニック　セオリー　ジェイブランド　ヌーディージーンズ　シティズンオブヒューマニティー　ラグアンドボーン　マージュ　ヴァレンティノ　ディニーホール　ミュウミュウ　プラダ　リバティ　アナイ　サンドロ　イザベルマラント　リバティ　オールセインツ　シャネル　タカミ　エマブリッジウォーター　ジェームスパース　ピーチジョン　ヘルムートラング　エキプモン　レレットニューヨーク　コレットマルーフ　ナイキ　英国ヴィンテージ　ユニクロ　トップショップ　出品中です
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