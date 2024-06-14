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訳あり新品 COACH スマホケースショルダーシグネチャードリーミーべジプリント
商品番号 S89239858923
商品名

訳あり新品 COACH スマホケースショルダーシグネチャードリーミーべジプリント
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ですが、入荷検品不良の為、訳あり品として出品させて頂きます。画像などをご覧いただき、ご理解の上でご購入検討お願い致します。（画像8枚目）小銭入れポケット内側に薄い擦れような箇所がありますが、通常使用に全然問題なくお使え頂けます。ショルダーバッグ★品番C8721★サイズ縦約19cm.横約12cm.マチ約2.5cmショルダーストラップ付き★仕様スナップスマートフォンポケットジップ付き小銭入れ外側にスリップポケット取り外し可能ストラップ肩から本体までの長さ約58cm(ショルダー\u0026斜め掛けの2way仕様)★カラーレトロイエロー×ライトカーキ★素材レザー★付属品ケアカード、タグ、保存袋、箱【購入元】海外COACH直営アウトレットアウトレット品はブティック品に比べ、縫製・生地・カラーリング等に質の劣りが見られますので、お求めやすい価格で出品します。神経質過ぎる方・完璧を求める方は、COACH直営店店頭での購入をお勧めします※アウトレット商品の特性をご理解の上でご購入をお願い致します。※ご使用のパソコンやスマートフォンの画面
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