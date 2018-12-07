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新品未使用　箱付き　ポールスミス　折り財布　レター　ラウンドファスナー　黒レザー
商品番号 K79047270252
商品名

新品未使用　箱付き　ポールスミス　折り財布　レター　ラウンドファスナー　黒レザー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,187 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品説明ポールスミス　PaulSMITH折り財布　コンパクトウォレット　小銭入れ付きラウンドファスナー　ラウンドジップレザー　ロゴ　ハート　保存箱付きメンズ　レディース　ユニセックス◆カラー黒ブラック◆仕様開閉はファスナー小銭入れ:1箇所お札入れ:1箇所カード入れ:5箇所その他フリーポケット:2箇所◆サイズ（cm）縦：8.5横：10マチ：2.5◆状態新品未使用タグ付き今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送ビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します大手リサイクルショップで購入　100%正規品です出品一覧ページです　#SLアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました。No.
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