伊太利屋　イタリヤ　【美品】ヒョウ柄　アニマル柄　収縮性素材　ジャケット

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⭐︎トルソーはMサイズを使用しています。サイズ ※実寸にてご判断下さい※⭐︎実寸は写真内に添付していますので参照下さい。平置きサイズになります。わずかな誤差はご了承くださいませ。思ったより、大きい、小さいによるご返品はお受け致しかねます。梱包時に厚みが3cmを超える場合はゆうゆうメルカリ便となる場合もございます。ご了承下さいませ。★ご購入前に必ずプロフのご確認お願い致します (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ⚠️出来るだけ気をつけてお知らせする様に しておりますが、あくまでも古着ですので 『色落ち』『擦れ』『毛羽立ち』等 細かな部分や使用感が気になる方は ご購入をお控え下さいます様 お願い致します。 ⚠️『僅かなシミ汚れ』『ほつれ』等 小さなものは見落としがある可能性も ございます。 新品未使用であっても保管管理は古着と同じとなります事をご理解いただいた上でのご購入よろしくお願い致します。送料を一番お安くする為にコンパクトに畳んで又は圧縮しての配送となりますので畳みジワが発生しますことをご了承くださいませ。 *:;;;:*゜。+♡+。゜+*:;;;:*:;;;:*゜。+♡+。゜+*:;;;:*:;;;:*゜。+♡#LaLaSHOP8002