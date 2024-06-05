ピットソール① pitsole Mサイズ

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商品詳細
⭐️お値下げしました⭐️新品未使用です。ネットショップだと6578円でした。Sサイズと悩んだため購入しましたが、大きかったので出品いたします。届いたばかりです。ペットなし喫煙者なしです。お値下げはご遠慮ください。即日発送可能です。※このまま封筒に入れてポストインでお送りいたします。輸送時に箱が潰れる可能性がありますので、ご承知おきください。#ピットソール
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